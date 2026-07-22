Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD'de yargılanacağı davanın başlangıç tarihi belli oldu. ABD'deki federal yargıç Alvin Hellerstein, ön duruşmada yaptığı değerlendirmelerin ardından davanın 1 Haziran 2027'de başlamasına karar verdi.

ABC News'in haberine göre, Maduro ve Flores belirlenen tarihte ABD'de hakim karşısına çıkacak.

Maduro'nun avukatı Barry Pollack ise müvekkilinin egemen bir ülkenin devlet başkanı olması nedeniyle yargı dokunulmazlığı bulunduğunu savundu. Pollack, bu gerekçeyle Maduro hakkında hazırlanan iddianameye itiraz edeceklerini açıkladı.

SUÇLAMALAR DA BELLİ OLDU

ABD makamları tarafından Maduro'ya yöneltilen suçlamalar arasında uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığının yanı sıra ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma suçlamalarının da bulunduğu belirtildi.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi yaşananların ardından ABD'yi ülkenin farklı bölgelerindeki sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela'ya yönelik geniş kapsamlı bir saldırı gerçekleştirildiğini ve Nicolas Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Maduro ve Flores'in ABD'deki hukuki süreci başlarken, savunma tarafının yargı dokunulmazlığı gerekçesiyle yapacağı itirazın davanın seyri açısından önem taşıması bekleniyor.