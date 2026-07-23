Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in devletin tüm imkanlarını arkasına alarak oluşturduğu suç ağı ile yaptığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. Gülistan Doku cinayetine yönelik önceki gün yapılan operasyonda aralarında doktor, hastane personelleri ve korucular başta olmak üzere beş kentte toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Dosyaya giren mesaj kayıtlarına göre; valinin, kendisi hakkında eleştiri yapanları dahi hedef aldığı ortaya çıktı. Halk TV’deki habere göre; olaylar şöyle gelişiyor:

‘GEREĞİNİ YAPARSINIZ’

- Vali, 31 Ekim 2021’de WhatsApp’tan, kendisi hakkında sosyal medyadan eleştiri yapan bir kullanıcı hesabını, eski polis olan Gökhan Ertok’a yolluyor.

- Vali, Gülistan dosyasında da yer alan Ertok’a, “Çok terbiyesiz biri kimse bu” diye mesaj atıyor. Ertok, “Emir anlaşıldı sayın valim” cevabını veriyor.

- Ertok, şahsın hesabının IP ve adres bilgilerini tespit ediyor ve beraberindeki polislerle şahsın evine gidiyor.

- Şahsın dijital materyallerine el koyup, fiziksel şiddet uyguladıktan sonra ters kelepçeyle yere yatırıyor ve şahsın yanına tabanca bırakarak fotoğrafını çekip valiye yolluyor.

20 BİN GÖNDERİYOR

- Ertok, valiye, “Şahsı dün gece mevcutlu tutup bu sabah savcılığa çıkardık. Cep telefonunu kopyaladık. Ön ve arka kamerayı izleyebiliyoruz. Evine mutfak ile odasına iki adet böcek yerleştirdik, bir süre takip edeceğiz” diyor.

- Vali, “Teşekkür ederim kardeşim” diye karşılık verdikten sonra koruma polisi Şükrü Eroğlu aracılığıyla Gökhan Ertok’a 5 Kasım 2021’de 20 bin TL gönderiyor.

Dava dosyasındaki şok yazışmalar

‘İvedi lazım bu pislik’ demiş

Vali Sonel, kendisi hakkında eleştiride bulunan kişi için, “İvedi lazım bu pislik kimse kardaş” diyerek emir veriyor.

Vatandaşı dövüp Vali’ye bildirdi

Benzerini suç filmlerinde gördüğümüz bir mesajlaşma. Polis Ertok, Vali’yi eleştiren kişiyi feci şekilde dövdükten sonra ters kelepçe takıp yere yatırıyor. Sonra da fotoğrafını çekip Vali Sonel’e göndererek görevi tamamladığını söylüyor. Vali de teşekkür ediyor.

Tüm kirli işlerin altından çıkıyor

Tutuklu polis Gökhan Ertok, Gülistan Doku’nun telefon kayıtlarının silinmesinde başrol oynayan isimler arasındaydı.

Polis rezaleti kabul etti

Tutuklu polis Gökhan Ertok’un, yaşanan olaylarla ifadesi şöyle:

“Vali’nin bana para gönderdiği tespiti doğrudur. Bunun sebebi de yazışma silsilesinden anlaşılmaktadır. Tuncay Sonel’in benden isteğini yerine getirdiğim için bana para gönderdi. Ama benim Tuncay Sonel’e yazdığım hususlar hayal ürünüdür. Bu yöntemle para aldım. Kendisi gönderdiğim yazılara, fotoğraflara ve mesajlara inanıyordu. Bu mesajlardan sonra bana ‘Neden böyle yaptınız, neden kanun dışına çıktınız’ şeklinde herhangi bir tepki göstermedi.”

Adı ‘Tuncay Sonel suç örgütü’ olmalı

Gülistan Doku’nun ailesinin avukatı Ali Çimen, eski valinin kamu gücünü kullanarak işlemediği bir suç kalmadığını söyledi. Çimen, “Soruşturmanın adı ‘Tuncay Sonel suç örgütü soruşturması’ olmalı. Dosya avukatı olarak inanın ‘Yok be, bu kadar da değil’ dediğim birden fazla an oldu. Tuz kokmuş” dedi. Yapılan son operasyonda valinin eşi Handal Sonel ile birlikte bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca, iki güvenlik korucusu, doktorlar ve sağlık çalışanları olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirildiği ve ilgili birimlerde işlemlerin devam ettiği öğrenildi.