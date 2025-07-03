Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’la bağlantılı şirkete Halkbank’ın verdiği 550 milyon liralık kredi Meclis’te tartışıldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredinin verildiği tarihte Kaplan’ın kamuoyu tarafından bilinmediğini söyledi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

Şirkete verilen kredinin dosyasının ‘Sağlam’ olduğunu savunan Arslan, “Teamüllere aykırı bir şey yok ve kredilerimizin önemli bir kısmı da tahsil edildi. En sağlam kredilerimizden birisidir” dedi. Meclis KİT Komisyonu’nda Halkbank denetim raporu görüşülürken, komisyon üyesi CHP’li Mehmet Tahtasız, Kaplan ile bağlantılı şirkete kullandırılan krediyi gündeme getirdi ve ‘’MASAK raporuna rağmen bu kredi nasıl verildi, tahsil edildi mi?’’ diye sordu.

TEMİNATLI KREDİLER

Genel Müdür Arslan ise ‘’Bu suç örgütü ve Ayhan Bora Kaplan’ın doğrudan kontrol ettiği firmalara kredi verilmedi’’ dedi ve şunları söyledi: ‘’Bu firmalarla ilgili hadiseler, kredi verildikten 2 yıl sonra olmuş. O dönemde Ayhan Bora Kaplan ismi tarafımızdan bilinmiyor, ortaklığı da yok. Bu krediler teminatlı krediler. BDDK tarafından da rapora bağlanmış. Kamuoyuna açıklamadık çünkü her yaptığımız açıklamaya başka bir tepki oluyor." dedi.

Kalan bakiye tahsil ediliyor

BDDK’nın söz konusu raporu doğrudan savcılığa yolladığını ve burada kesinlikle bankacılık uygulamalarına, teamüllerine aykırı bir şey olmadığını kaydeden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Kredilerimizin önemli kısmı tahsil edildi, kalan bakiye de tahsil edilmeye devam ediliyor. Hiçbir problem söz konusu değil. Hatta en sağlam kredilerden birisi gerçekten bu dosyalardır” dedi.