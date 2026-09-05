Almanya'nın Hamburg kentindeki fuar alanı yakınlarında yer alan Lagerstrasse üzerindeki bir sanayi bölgesinde bir çatışma yaşandı. Çatışma sonucu biri Türk vatandaşı iki kişi öldü.

Olayda karın ve baş bölgelerinden vurulan 47 yaşındaki bir Türk vatandaşı 33 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Başından yaralanan 48 yaşındaki diğer bir Türk vatandaşı ise daha sonra Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesi'nde acil ameliyata alındı. Başından yaralanan Türk, hastanaye kendi çabalarıyla ulaşmayı başardı.

Yaralının bulunduğu oda ve servis önünde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki çok sayıda araç mermilerin hedefi oldu.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Olayı görüntüleyen güvenlik kamerası kayıtlarında, olay saniye saniye deşifre edildi. Alman polisi olayın bir mafya iç hesaplaması olabileceğini ifade etti.

Otoparkta çekilen görüntülerde üç araçtan inen en az 10 kişi tespit edildi. Görüntülenen araçlarının hepsinin çalıntı olduğu tespit edildi.

Görüntülerde, park halindeki araçların arasında hızlıca hareket eden şüphelilerin silahlarını kazaklarının altına ve bel bantlarına gizledikleri, bir aracın ise kapısı açık şekilde hazır bekletildiği görüldü.

Kısa bir süre sonra çatışma başladı. Çatışmanın tamamı, kamera açısından dolayı görüntülenemedi ancak çatışmaya giren kişilerin koşuştuğu kameraya yansıdı.

Saldırganların gelişinden altı dakika sonra, saat 21.35'te gruptan bazılarının yaya olarak kaçtığı, diğerlerinin ise koyu renkli bir SUV araca binerek uzaklaştığı saptandı.

POLİS ŞİMDİ 10 KİŞİYİ ARIYOR

Çatışmadan sonra kaçan 10 kişi bulmak için çalışmalar sürüyor. Araçların Hamburg'dan kilometlerce uzak üçn kentten çalındığı değerlendirilen plakalar üzerinden saptandı. Şimdi polis, şehirleri arıyor.

Cinayet masası ekipleri kurbanlar ile faillerin birbirini tanıdığı ihtimali üzerinde dururken, olayın arkasındaki bağlantılar ve saldırı nedeni henüz netlik kazanmadı. Ancak polis olası bir mafya iç hesaplaşması üzerinde duruyor.

Araçların birinin içinden ise saldırganlara ait bir şarjör bulundu. Şarjör, saha ekipleri tarafından laboratuvara sevk edildi.

Gece boyunca insansız hava araçları ve onlarca devriye aracıyla yürütülen arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Olay yerine sevk edilen yaklaşık 30 devriye aracı, federal polis ekipleri ve uzman cinayet personeli, binada başka silahlı kişilerin bulunma ihtimaline karşı bölgeyi kordon altına aldı.

Soruşturmayı yürütülen ihtimaller kapsamında sürdüren polisin sözcüsü, üst düzey suç ortamında olası bir çatışmaya dair emareler bulunduğunu belirtti.