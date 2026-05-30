İtalya'da mali polis (Guardia Di Finanza), uzun yıllar firar ettikten sonra 2023 yılında yakalanan ve aynı yıl ölen organize suç örgütü elebaşı Mattia Messina Denaro'nun uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği değeri 200 milyon avronun üzerinde olan farklı ülkelerdeki mal varlığına el koydu.

ULUSLARARASI OPERASYON DÜZENLENDİ

Mali Polis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023'te ölen Denaro'nun uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği mal varlığına yönelik Palermo kentindeki mafya tipi organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında savcılığının talimatı doğrultusunda uluslararası çapta operasyonlar düzenlendi.

İtalya, Andorra, Cebelitarık, Lüksemburg, İsviçre, Lübnan, Cayman Adaları, Monako Prensliği ve İspanya'da eş zamanlı operasyonlardaki aramalar neticesinde, Denaro’nun 1980’lerden itibaren uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği, Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerdeki yeniden yatırımlarla değerlendirilen önemli miktardaki mal varlığına ulaşıldı.

200 MİLYON EUROYU AŞAN SERVETE EL KONULDU

Açıklamaya göre, Denaro'nun toplam değeri 200 milyon avroyu aşan mal varlığına ve bazı şirketlere el konulurken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Mali polisin açıklamasında, söz konusu soruşturma ve operasyonun, Andorra makamlarından gelen Cosa Nostra ile yakın bağları olan bir kadına ilişkin gelen ihbarla başladığı ve paranın takip edildiği bilgisine de yer verildi.