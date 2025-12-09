Avrupa Polisi’nin SKY ECC adlı kriptolu mesajlaşma sistemine sızması, mafyanın uyuşturucu trafiğini gün yüzüne çıkardı.

Elde edilen milyonlarca mesajla 2021’de Avrupa tarihinin en büyük operasyonları yapıldı; 12 binden fazla kişi tutuklandı, 690 ton uyuşturucu ve 1 milyar euronun üzerinde nakit ele geçirildi.

TÜRKİYE'DE 4 BİN 500 KİŞİ KULLANIYOR

Türkiye’de SKY ECC kullanan yaklaşık 4 bin 500 kişi tespit edilirken, mesajlar yeni bir Türkiye merkezli eroin ağını da ortaya koydu.

İddianameye göre Recep Özyıldız’ın İran ve Irak’tan Türkiye’ye getirdiği eroinin Hollanda’ya sevk edildiği belirlendi.

İSTANBUL'DA BÖREKÇİDE EROİN

BirGün'den Timur Soykan'ın aktardığı bilgilere göre 9 Ekim 2020’deki bir sevkiyatta 60 kilo eroin, Gaziosmanpaşa’daki Sarıyer Börekçisi’nde el değiştirip yurt dışına çıkarıldı.

KAPALIÇARŞI'DA KARA PARA TRANSFERİ

Kara para transferlerinde ise 10 euroluk banknotların seri numaraları şifre olarak kullanıldı; bir ödemede 1 milyon 180 bin euro Kapalıçarşı’daki döviz bürosundan teslim alındı.

Operasyonda Özyıldız yakalanırken, çok sayıda şüphelinin yurt dışında olduğu bildirildi.