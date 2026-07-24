Gülistan Doku davasında her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Oğlunun işlediği cinayeti örtbas etmek için devletin tüm imkanlarını kullanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in vukuatları saymakla bitmiyor.

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Kendisini eleştiren kişileri, polis Gökhan Ertok’a tespit ettirip dövdürten vali, eve dinleme cihazı yerleştirip, cep telefonu kamerasına sızmıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na göre; polis Ertok, başka bir sosyal medya hesabının kullanıcısını tespit etmek amacıyla Samsun’a gitti. Burada yabancı uyruklu bir kadının telefonuna el koyan Ertok, yerine takip edilebilen başka bir telefon verdi, kadını ise uçağa bindirerek yurt dışına gönderdi. Ertok’un, yeni telefonun ücretini validen talep ettiği, olaydan 4 gün sonra 20 bin liralık para transferinin gerçekleştiği belirtildi.

Soruşturmada dün Ankara’da 2 kişi daha gözaltına alındı. Ayrıca gözaltında olan iki kişi adliyeye sevk edildi.

Anne Bedriye Doku

Kocan ne yaptı, anlat!

Gülistan’ın ablası Aygül Doku, adaletin bir an önce tecelli etmesini istedi. Anne Bedriye Doku ise eski valinin eşine seslendi: “Oğlun ne yaptı, kocan ne yaptı, anlat! Evladımın artık bir mezarı olsun.”