Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları’nca yürütülen soruşturmada kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

VALİDEN TEHDİT

Tutuklu eski Vali Tuncay Sonel’in örtbas operasyonlarında görev yaptığı tespit edilen şüphelilerin adli süreçte usulsüzlük yaptığı ve delillere müdahale ettiği yönünde bulgular elde edildi.

Eski Vali Tuncay Sonel’in bir kadını tehdit ettiği, telefonunu değiştirdiği, aracına takip cihazı yerleştirerek Türkiye’den gönderilmesini sağladığı öne sürülüyor. Her üç şüpheli de bu iddialarla ilgili yürütülen işlemler kapsamında hâkim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye getirildi.

Gülistan Doku

21 ADRESE BASKIN

Operasyon kapsamında Nevşehir, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu illerde 21 adrese baskın yapıldı.

Aralarında Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Aslan da dahil olmak üzere, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 baş polis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polisin yer aldığı 19 şüpheliden 18’i gözaltına alındı. Bir kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Gökhan Ertok

Yüzündeki morluk dikkatten kaçmadı



Dünkü operasyonun ardından yeniden adliyeye sevk edilen Sonel’in koruma polisi Gökhan Ertok’un yüzündeki morluk ve şişlik dikkat çekti. Ertok, Doku’nun SIM kartına yetkisiz erişim ve delil karartmaktan tutuklu. Eski polis Şükrü Eroğlu da aynı suçtan tutuklu bulunuyor.

CEZAEVİNDE ZAYIF DÜŞTÜ

Son operasyonların ardından ifadeye çağırılan eski Vali Tuncay Sonel aylar sonra ilk kez görüntüledi. Sonel’in cezaevinde kaldığı sürede zayıfladığı, yanaklarının çöktüğü gözlendi. 21 Nisan 2026’da tutuklanan Sonel, 4 aydır cezaevinde.

700 bin lira kira geliri varmış

Vali Tuncay Sonel’in önceki gün tutuklanan eşi Handan Sonel ifadesinde mal varlığını şöyle açıkladı:

- Kendi adına Ankara’da 3 milyon liralık hobi bahçesi

- Antalya Gazipaşa’da bir arsa.

- Tuncay Sonel adına Ankara’da ev.

- Adana’da 5 katlı iş merkezi. Buradan aylık 700 bin lira kira geliri.

- Oğulları Mustafa Türkay Sonel adına İstanbul’da 1+1 daire

- 2 adet BMW marka otomobil.

- 13.4 milyon liralık ziynet eşyası.