Mersin Otogarı’nda cep telefonu uygulaması aracılığıyla yolcu alan bir taksi sürücüsü, otogar durağında görev yapan diğer taksiciler tarafından engellendi. Araç içi kamerası tarafından kaydedilen olayda, arka koltukta bulunan yabancı uyruklu turistlerin yaşadığı panik anları dikkat çekti.

Olay, bir taksi şoförünün otogara yolcu bıraktıktan sonra, dijital uygulama üzerinden gelen yeni bir çağrıyı onaylamasıyla meydana geldi. Durumu fark eden otogar taksicileri, aracın çevresini sararak sürücünün yolcuları taşımasına engel olmak istedi.

Sürücüye uygulamayı kapatması yönünde baskı yapan gruba karşı taksi şoförü, "Uygulamadan aldım abi. Plakam burada, kurallara uymuyorsam gidin şikayet edin" sözleriyle kendisini savundu.

'ARTİSTLİK YAPMA, CANIMI SIKMA'

@asayişberkemal'de paylaşılan videoda otogar durağına bağlı sürücülerden biri, aracın açık camından içeriye doğru müdahalede bulunarak, "Artistlik yapma, benim canımı sıkma!" ifadeleriyle tehdit savurdu ve araca fiziksel müdahalede bulundu.

Görevli taksi şoförünün "Arabada müşterim var" şeklindeki uyarıları ise dikkate alınmadı.

DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİLER

Aracın etrafındaki yüksek sesli tartışmalar ve kaportaya vurulması, arka koltukta seyahat eden yabancı uyruklu turist çiftin panik yaşamasına neden oldu.

Yaşanan gerginliğin kendilerinden kaynaklandığını düşünen turistler, durumun yatışması amacıyla ellerini birleştirerek defalarca İngilizce "Sorry" (Özür dilerim) ifadesini kullandı. Yaşanan o anlar, taksinin güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.