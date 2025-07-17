İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Temmuz’da sosyal medyada paylaşılan ve bir araçtan havaya ateş edildiğini gösteren görüntülerle ilgili inceleme başlattı.
Olayın Esenler’de gerçekleştiğini belirleyen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda A.A., E.C., Y.İ.C., E.E.B., M.C.C., İ.A. ve A.C. adlı şüphelileri, olayda kullanılan silahla birlikte yakaladı.
Şüphelilerin bulunduğu araca para cezası uygulanırken, araç trafikten menedildi.
“Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin soruşturması sürüyor.