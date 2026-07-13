Çorum'da 9 Temmuz’da Pancarlık ile Kavacık köyleri arasındaki sarp kayalık alanda bulunan bir mağarada izinsiz kazı faciası yaşandı. Ankara'dan altın bulmak amacıyla kente geldiği öne sürülen 5 kişilik gruptan İbrahim Arınmış, girdikleri mağarada yoğun metan gazından etkilenerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye acilen jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazın tahliyesi için kurulan havalandırma sisteminin ardından AFAD, Türkiye Mağaracılık Federasyonu üyeleri ve maden ocağı tahlisiye ekipleri mağaraya halatlarla giriş yaptı. Yaklaşık 60 metre içeride Arınmış'ın cansız bedenine ulaşıldı ancak mağaradaki tehlikeler nedeniyle cenaze dışarı çıkarılamadı.
MAĞARADAKİ PATLAYICILAR VE COĞRAFİ YAPI BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR
Ekiplerin içeride yaptığı incelemelerde, yoğun metan gazının yanı sıra kazı amacıyla getirilmiş patlayıcı maddeler tespit edildi. Ayrıca mağara içinde şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantaları bulundu. Mağaranın girişinden itibaren yaklaşık 1 metre genişliğinde, yosunlu ve kaygan zemine sahip 150 metrelik eğimli bir yapısının bulunması, ilerleyen kısımlarda ise yalnızca bir kişinin sürünerek geçebileceği dar galerilerin yer alması çalışmaları zorlaştırıyor. Uzman ekiplerin patlayıcılar üzerindeki incelemelerini tamamlayarak ayrıldığı, ancak metan gazı seviyesinin halen ölümcül sınırlarda olması nedeniyle cenazeyi çıkarmanın şu an için mümkün olmadığı aktarıldı.
BÖLGEYE GİRİŞLER YASAKLANDI, JANDARMA 24 SAAT NÖBETTE
Yaşanan krizin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mağara girişini tamamen güvenlik çemberine alarak bölgeye tüm giriş çıkışları yasakladı. Olası yeni bir tehlikenin önüne geçilmesi amacıyla jandarma ekipleri mağara önünde tam zamanlı olarak nöbet tutmaya başladı. Yetkililerin mağaranın mevcut fiziki yapısı, içerideki metan gazı yoğunluğu ve patlayıcı riskine dair teknik değerlendirmeleri sürüyor. İbrahim Arınmış’ın cesedinin hangi yöntemle çıkarılacağına yönelik nihai kararın, bu teknik raporların tamamlanmasının ardından verileceği öğrenildi. Öte yandan, kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle olay günü gözaltına alınan diğer 4 şüphelinin, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla aynı gün serbest bırakıldığı bildirildi.