Antalya’nın Alanya ilçesi Ispatlı Mahallesi’nde, yaklaşık 15 metre derinliğindeki bir mağaraya düşen 9 aylık düve, tüm kurtarma çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar süren yoğun bir çalışma yürüttü. Ancak yapılan incelemelerde, talihsiz hayvanın mağaranın daralan uç kısmına sıkıştığı ve ayaklarında ciddi kırıklar oluştuğu tespit edildi.

Hayvanın bulunduğu yerden sağ çıkarılmasının teknik olarak imkansız olduğunun anlaşılması üzerine, sahibi daha fazla acı çekmemesi için zor bir karar verdi. Mağara yapısının müdahaleye izin vermemesi nedeniyle ekipler çalışmayı sonlandırırken, düvenin bulunduğu noktada kasap yardımıyla kesilmesine karar verildi.