Vietnam’ın merkezinde yer alan Phong Nha-Ke Bang Ulusal Parkı sınırları içerisinde, yaklaşık 3 kilometre (1,9 mil) uzunluğunda yeni bir mağara sistemi tespit edildi. "Thang Mağarası" veya "Zafer Mağarası" adı verilen yapının haritalandırma çalışmaları tamamlandı.

20 METRELİK HALATLA İNİLİYOR

3 Haziran 2026 tarihinde yerel bir sakinin Ma Da Vadisi'ndeki bir girişi bildirmesi üzerine başlayan süreçte, "Jungle Boss" keşif ekibi ile Phong Nha-Ke Bang Ulusal Parkı Yönetim Kurulu ortak bir çalışma yürüttü. Altı gün süren saha incelemelerinin ardından mağaraya, konumu tespit eden kişinin adı olan "Thang" ismi verildi.

Mağaranın kireç taşı dağının üst kısımlarında yer alan girişinin yaklaşık 5 metrekare büyüklüğünde olduğu ve zemin seviyesine ulaşmak için 20 metrelik halatlı iniş gerektiği bildirildi.

KAYA HAVUZLARINDA TOPLANMIŞ BEYAZ MAĞARA İNCİLERİ BULUNDU

Saha ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk ölçümlere göre mağaranın teknik özellikleri şu şekilde kaydedildi:

Ortalama genişliği 70 metre (bazı bölümlerde 100 metrenin üzeri), sarkıt sütun yüksekliği 50 metreye kadar. Oluşum tipleri; dev dikitler, akma taşları, taş perdeler ve geniş galeri boşlukları.

Mağarada öne çıkan bir diğer unsur ise doğal kaya havuzlarında toplanmış beyaz mağara incileri oldu. Araştırmacılar, mineral birikimi sonucu oluşan bu incilerin bölgede yüksek yoğunlukta bulunduğunu kaydetti.