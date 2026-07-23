Araştırmayı yürüten ekip, mağarada ortaya çıkarılan kül tabakalarını ve bitkilerden geriye kalan mikroskobik silika kalıntılarını inceledi. Bulgular, GunaiKurnai halkının mağarada nesiller boyunca belirli bitkileri yakarak şifa, büyü ve ruhani inanışlarla bağlantılı törenler düzenlediğini gösteriyor.

RİTÜELLER BUZUL ÇAĞI'NA KADAR UZANIYOR

Araştırmacılara göre mağaradaki ritüeller, Son Buzul Çağı'nın son dönemlerinden 19. yüzyıla kadar kesintisiz şekilde devam etti. Mağarada bulunan kül örnekleri, yanmış otlardan geriye kalan fitolitler sayesinde analiz edildi ve bu uygulamaların binlerce yıl boyunca tekrarlandığı doğrulandı. Bu keşif, Avustralya yerli topluluklarının sözlü geleneklerinin arkeolojik bulgularla desteklendiği en güçlü örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

ŞİFA VE LANET İÇİN KULLANILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Tarihsel kayıtlar, mağarada gerçekleştirilen törenlerin yalnızca şifa amacı taşımadığını, bazı ritüellerin kötü şans getirme ya da lanetleme inancıyla da bağlantılı olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bu uygulamaların dönemin ruhani liderleri tarafından gerçekleştirildiğini ve mağaranın günlük yaşamdan uzak, özel bir tören alanı olarak kullanıldığını belirtiyor.

Bilim insanları, keşfin yalnızca mağaranın geçmişine değil, dünyanın en uzun süre devam eden kültürel geleneklerinden birine de ışık tuttuğunu ifade ediyor. Araştırma sonuçları, yerli toplulukların kültürel mirasının on binlerce yıl boyunca kuşaktan kuşağa aktarıldığını gösteren önemli kanıtlar arasında yer alıyor.