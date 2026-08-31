Bijie kentine bağlı Xinchun Köyü’ndeki saha, 60 metreden yüksek ve 100 metreden uzun doğal bir karst mağarasının içinde bulunuyor. 28 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki basketbol sahasının çevresinde yaklaşık 1.000 kişinin karşılaşmaları izleyebileceği tribünler de yer alıyor.

MAĞARANIN TABANINI 8 METRE YÜKSELTTİLER

Xinchun Köyü’nün bulunduğu dağlık bölgede geniş ve düz arazi oldukça sınırlı. Köylüler hem tarım arazilerini kullanmamak hem de basketbol oynayabilecekleri geniş bir alan oluşturmak için köyün yakınındaki doğal karst mağarasını değerlendirmeye karar verdi.

Ancak mağaranın zemini saha kurulmasına uygun değildi. Taşlı ve engebeli tabanı düz hale getirmek için uzun süre çalışan köylüler, bazı bölümlerde zemini yaklaşık 8 metre yükseltti. Ardından mağaranın içine 28 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde standart bir basketbol sahası kuruldu.

Sahanın çevresine yaklaşık 1.000 kişinin karşılaşmaları izleyebileceği basamaklı tribünler de yapıldı.

YAZIN SERİN, KIŞIN DAHA SICAK KALIYOR

Mağaranın seçilmesi yalnızca arazi sıkıntısını çözmedi. Karst yapısının sağladığı doğal ortam sayesinde saha yazın dışarıya göre serin kalırken, kış aylarında da daha korunaklı bir alan sunuyor. Yağmur ve rüzgârın oyunları engellememesi de köylülerin sahayı yıl boyunca kullanabilmesini sağlıyor.

Saha bugün yalnızca basketbol için kullanılmıyor. Yaklaşık 1.000 kişilik tribünleri ve sahnesi sayesinde köydeki çeşitli etkinlik ve buluşmalara da ev sahipliği yapıyor. Guizhou’da mağaraların spor alanına dönüştürülmesi Xinchun ile sınırlı kalmadı; sonraki yıllarda eyaletin farklı köylerinde binlerce seyirci kapasiteli yeni mağara basketbol sahaları da oluşturuldu.