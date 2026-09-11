Almanya’da mağaza, restoran ve hizmet sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlığı gündemde. Maliye Bakanı Lars Klingbeil’in planına göre işletmeler, nakit ödemenin yanı sıra müşterilerine en az bir dijital ödeme seçeneği sunmak zorunda olacak.

Düzenlemenin hayata geçmesi halinde “Sadece nakit ödeme” şeklindeki uygulamaların sona ermesi hedefleniyor. Müşteriler alışverişlerini kart, cep telefonu veya akıllı saat gibi dijital yöntemlerle de gerçekleştirebilecek.

NAKİT ÖDEME DE DEVAM EDECEK

Almanya’da euro banknot ve madeni paraları yasal ödeme aracı olarak kabul ediliyor ve işletmelerin nakit ödemeyi kabul etmesi gerekiyor. Buna karşılık işletmelerin kartla ödeme alma zorunluluğu bulunmuyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte nakit ödeme kaldırılmayacak. Amaç, tüketicilere hem nakit hem de dijital ödeme arasında seçim yapma imkanı sağlamak olacak.

Zorunluluğun perakende, restoran ve hizmet sektöründeki ticari işletmeleri kapsaması planlanıyor. Hangi dijital ödeme yönteminin kullanılacağı ise işletmelere bırakılacak ancak en az bir yaygın dijital ödeme yönteminin ve bir Avrupa merkezli ödeme sisteminin kabul edilmesi gerekecek.

TÜRKİYE’DE DE KARTLI ÖDEME YAYGINLAŞIYOR

Almanya’daki bu düzenleme, Türkiye’de son yıllarda hızla yaygınlaşan kartlı ve temassız ödeme alışkanlıklarını da gündeme getiriyor. Türkiye’de özellikle banka ve kredi kartlarının yanı sıra temassız ödeme ve mobil ödeme yöntemleri günlük alışverişlerde giderek daha fazla kullanılıyor.

Buna rağmen nakit para, özellikle küçük işletmelerde ve düşük tutarlı alışverişlerde kullanılmaya devam ediyor. Almanya’nın hazırladığı düzenlemede ise temel yaklaşım, nakdi ortadan kaldırmak yerine müşteriye ödeme yöntemini seçme hakkı tanımak olarak öne çıkıyor.

DİJİTAL ÖDEMEDE MALİYET TARTIŞMASI

İşletmelerin kartlı ödemeyi kabul etmemesinin nedenleri arasında cihaz ve işlem ücretleri bulunuyor. Almanya’daki sektör temsilcileri, yeni zorunluluğun işletmelere ek maliyet ve bürokrasi getireceğini savunuyor.

Öte yandan Alman Maliye Bakanlığı, dijital ödemelerin kayıt altında tutulması sayesinde vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve diğer finansal suçlarla mücadeleye katkı sağlayabileceğini belirtti.

2027’DE UYGULANMASI HEDEFLENİYOR

Almanya’da hazırlanan düzenlemenin ayrıntıları diğer bakanlıkların görüşüne sunulacak. Yasa taslağında değişiklik yapılması da mümkün olacak.

Maliye Bakanlığı, taslağın 2026 yılı içinde Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmesini ve düzenlemenin 2027 yılında uygulanmaya başlanmasını hedefliyor.