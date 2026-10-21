Alışveriş ve hizmet alımları sırasında kasa önlerinde veya dijital platformlarda tüketicilerin karşılaştığı "SMS ve hedefli reklam onayı" dayatmasına Ticaret Bakanlığı son noktayı koydu. Bakanlık, vatandaşların bu tür onayları vermeye zorlanmasının haksız ticari uygulama olduğunu açıklayarak tüketicileri haklarını aramaya çağırdı.

"SESSİZ KALMAYIN" ÇAĞRISI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin hem fiziksel hem de dijital mecralarda maruz kaldıkları dayatmalara karşı pasif kalmamaları gerektiği vurgulandı. Müşterileri onay vermeye zorlayan firmaların, haksız ticari uygulama hükümleri doğrultusunda Reklam Kurulu tarafından inceleme altına alınacağı bildirildi.

ŞİKAYETLER NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Zorunlu reklam veya SMS dayatmasıyla karşılaşan vatandaşlar, başvurularını Ticaret Bakanlığının e-Reklam portalı üzerinden doğrudan iletebilecek. Şikayet sürecinde olayın gerçekleştiği yer ve zaman bilgilerinin, firma detaylarının eksiksiz yazılması ve varsa ekran görüntüsü ile belge niteliğindeki kanıtların sisteme yüklenmesi önem taşıyor.

CİMER BAŞVURULARINDA 'PAYLAŞIM ONAYI' DETAYI

Başvurularını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden iletmek isteyen tüketiciler için de kritik bir uyarı yapıldı. Denetim ve soruşturma sürecinin yasal çerçevede ilerleyebilmesi için, kişisel bilgilerin şikayet edilen firmayla paylaşılmasına onay verildiğinin başvuru metninde açıkça belirtilmesi gerektiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasını, "Tüketici olarak haklarınızı bilmek ve gerektiğinde sesinizi duyurmak sizde, destek olmak ve işin takipçisi olmak bizde" mesajıyla tamamlayarak hak arama süreçlerinin sonuna kadar destekçisi olunacağını duyurdu.