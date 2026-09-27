Yeni uygulama yalnızca fiziksel mağazalarla sınırlı değil. Etiketler ürünün ambalajında veya bulunduğu rafta görülebileceği gibi internet üzerinden yapılan satışlarda ürün görselinin yanında da gösterilebilecek. Böylece tüketici, satın alma aşamasında hangi ürünün daha uzun garantiyle sunulduğunu doğrudan görebilecek.

2 YILDAN UZUN GARANTİ VERİLEN ÜRÜNLERDE KULLANILACAK

GARAN etiketi her üründe bulunmayacak. Üreticinin etiketi kullanabilmesi için ürünün tamamını kapsayan iki yıldan uzun bir ticari dayanıklılık garantisini ek ücret almadan sunması gerekiyor. Örneğin yalnızca ürünün belirli bir parçasına verilen uzun garanti, tek başına bu kapsam için yeterli olmayacak.

Buradaki iki yıllık süre ayrıca önem taşıyor. Avrupa Birliği'nde satılan ürünler zaten en az iki yıllık yasal garanti korumasına sahip. Yeni etiket bu mevcut hakkın yerine geçmiyor; üreticinin bunun üzerine gönüllü olarak sunduğu daha uzun süreli dayanıklılık garantisini tüketiciye göstermek için kullanılıyor.

Üretici bu şartları karşılayan bir garanti sunup bilgiyi satıcıya ilettiğinde, satıcının etiketi tüketicinin kolayca görebileceği şekilde göstermesi gerekiyor. Amaç, alışveriş yapan kişinin benzer ürünler arasında yalnızca fiyat ve özelliklere değil, ürünün ne kadar süre garanti altında kalacağına da bakabilmesini sağlamak.

MAĞAZALARDA GARANTİ HAKLARI DA GÖSTERİLECEK

Aynı düzenlemeyle mağazalara ve internet satış sitelerine tüketicilerin mevcut garanti haklarını hatırlatan ortak bir bilgilendirme sistemi de getirildi. Fiziksel mağazalarda bu bilginin dikkat çekici bir noktada, örneğin kasa yakınında gösterilmesi; internet mağazalarında ise tüketicinin görebileceği şekilde sunulması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu, yeni sistemin daha uzun ömürlü ürünlerin kolayca ayırt edilmesini sağlamasını ve üreticiler arasında daha uzun garanti sunma konusunda rekabeti artırmasını hedefliyor. Düzenleme, bugün itibarıyla Avrupa Birliği genelinde uygulanmaya başladı.