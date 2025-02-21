Pandemi sonrası birçok ülkenin uyguladığı parasal sıkılaşma, orta ve büyük ölçekli işletmelerin ucuz finansmana erişimini güçlendirirken, dünyada bu daralmadan en çok etkilenen sektörlerden biri de tekstil oldu.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede tekstil firmaları peş peşe konkordato ve iflas açıklamasında bulunurken, sektörde sürpriz yaratan son haber İngiltere'nin moda devi Quiz'den geldi.

23 ŞUBESİ KAPATILDI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Şirketin CEO’su Sheraz Ramzan, “Mağaza kapanışlarından etkilenen çalışanlarımızdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Ancak bu karar, şirketi daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacak ve yüzlerce işi koruyacaktır.” dedi.

Quiz, düşük satışların nedenini “enflasyonist baskıların tüketici güveni ve harcamaları üzerindeki etkisi” olarak gösterdi. Şirket, ayakta kalma mücadelesi verirken geçen ay Londra’nın ikinci kademe borsasından çekildi. Ancak dün kurumsal danışmanlık şirketi Teneo’yu iflas yöneticisi olarak atadı.

KURTARMA ÇALIŞMASI İÇİN 42 MAĞAZA SATILDI

Yöneticiler, Ramzan ailesinin işlettiği yan şirket Orion'un, Quiz markası ve 42 mağazası da dahil olmak üzere bir dizi varlığı satın alması için anlaşma sağladı. Perakendeci, anlaşmanın şirketteki işlerin çoğunu kurtaracağını vurgularken yöneticiler tarafından tamamen kapatılan, yaklaşık 200 işçinin çalıştığı 23 dükkânı satın almadı.

PERAKENDELERDE ZİNCİR KOPTU

İngiltere’de 2025 yılı içinde 17 bin 350 mağazanın kapanması beklenirken, geçen yıl kapanan mağaza sayısı 13 bini aştı. Büyük perakende zincirleri de krizden etkileniyor.

WH Smith 5 bin kişiyi istihdam eden işini satmayı planlarken, süpermarket devleri Sainsbury’s ve Morrisons toplam 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

İşletmeler, hükümetin yüksek vergileri reforme etmemesi, asgari ücret artışı ve işveren sigorta maliyetlerinin yükselmesi gibi nedenlerden dolayı büyük bir mali baskı altında.

İngiltere’de perakende sektörünü etkileyen kriz giderek derinleşirken, küçük işletmelerin üçte biri işçi çıkarmayı düşünüyor. Sektördeki bu büyük dönüşüm, birçok kişinin işsiz kalmasına ve alışveriş caddelerinin boşalmasına yol açabilir.