Gülistan Doku cinayeti dosyasının Amerika’da gözaltına alınan firarisi Umut Altaş, katil zanlısı vali oğlu Türkay Sonel’in sapkın eğilimlerini deşifre etmişti. Altaş, “Türkay çıtır severdi. 18 yaş altında, 15/16 yaşındaki kızlarla birlikte olmayı severdi” ifadeleri Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından gündeme getirildi.

AİLELERE ÇAĞRI

Avukat Çimen, bir annenin kendisini aradığını Tunceli’de ninesinin yanında tatil yapan kızını geri götürmek için araçla ilerlerlerken yollarının zırhlı valilik araçlarıyla kesildiğini ve kızının zorla alıkonulduğunu söylediğini anlattı. Mağdur anne avukat Çimen’e, kızının Türkay Sonel ile ilişki yaşadığını, bu olaya sosyal politikalar görevlilerinin de şahit olduğunu söyledi.

DESTEK YAĞDI

Avukat Çimen yeterli cesareti toplayamadıkları için susan ailelerin ihbarda bulunmasını istedi.

Meslektaşının çağrısına sahip çıkan bir kadın avukat Müge Özarmağan da “Kıymetli meslektaşım Av. Ali Çimen, Gülistan kardeşimizin Doku Ailesinin avukatı ve son paylaşımı beni müthiş derecede sarstı. ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın röportajının tamamını Savcımızla ve kamuoyu ile paylaşın.”

‘CEZASINI ÇEKMELİ’

Avukat Özarmağan şöyle devam etti: “Cinsel istismara uğrayan 18 yaş altı kız çocuklarımız varsa kendilerine ve ailelerine ulaşılsın. Herkes işlediği suçun cezasını çekmeli! Tunceli’de yaratılan korku ikliminden tüm mağdurlar kurtarılmalı” çağrısı yaptı.

Naaşı valilikte sakladılar

Gülistan Doku cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken ortaya yeni bir iddia atıldı. Ailenin ifadelerine göre dönemin Tunceli Valisi tutuklu Tuncay Sonel, Doku ailesiyle valilikte görüşüp kızlarının intihar ettiğini söylerken Gülistan’ın naaşı valiliğin bodrum katında tutulduğu iddia edildi.

Doku ailesi “Örtbasçı Tuncay Sonel iki kızım üzerine yemin ederim kızınız intihar etti deyip bize bunları anlatırken kızımızın naaşı da valiliğin bodrum katındaymış yani iki kat altımızda. Valinin de iki kızı yokmuş, bir kızı varmış”