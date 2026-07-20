Başkentin göbeğinde Uluslararası İnsan ve Çocuk Hakları Derneği (UHDER) üyesi aileler 3 gündür Adalet Nöbeti tutuyor. SÖZCÜ, Kurtuluş Parkı’nda sabahlayan mağdur ailelerin nöbetine tanıklık etti. Cuma günü Kurtuluş Parkı’nda adalet nöbetine başlayan acılı aileler, faillerin hak ettikleri en ağır cezaları almalarını istiyor. Dernek üyesi ve mağdur aileler, adalet sağlanana kadar eylemlerine devam edeceklerini söylediler.

UHDER Başkanı Bilgen Kömüş, 12. Yargı Paketi’nin de kendilerine çözüm üretmediğini söyledi. “Geçmiş mağduriyetler unutuluyor” diyen Kömüş, “Mağduriyetlerin zaman aşımı olmaz. Yasa herkesi kapsamalı, yoksa adalet yarım kalır” ifadesini kullandı.

Kömüş, Adalet Bakanlığı’nın sokak çetelerine yönelik yeni yasa tasarısını desteklediklerini ancak yasanın yalnızca yürürlük sonrası mağduriyetleri kapsamasını eleştirdi. Kömüş, “Arkada mağdur olan aileler yine mağdur olmaya devam edecek” dedi.

SOKAK ÇETELERİ BÜYÜK SORUN

UHDER Başkanı Bilgen Kömüş, sosyal medya, başta olmak üzere meydanlar ve Meclis kanallarıyla ailelerin sesini duyurmaya çalıştıklarını belirterek, “Şu anda Kurtuluş Parkındayız. Üç gün burada geceli gündüzlü durarak şiddet kaynaklı mağduriyetleri dile getiriyoruz. Türkiye’nin en büyük sorunları arasında şiddet, sokak çeteleri ve çocuk mağduriyetleri olduğunu vurgulamayı hedefledik” dedi.

“Biz ailelerin sesiyiz” diyen Kömüş, çağrısını şu sözlerle tamamladı: “Sadece bugünü değil, dünü de konuşmalıyız. Mağduriyetlerin zaman aşımı olmaz. Yasa herkesi kapsamalı, yoksa adalet yarım kalır.”

BİZİ SONSUZ ACILARA SÜRÜKLEDİLER