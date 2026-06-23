Cem YILDIRIM

Mülakat mağdurları, atanamayan öğretmenler, özlük haklarını ve tazminatını alamayanlar, bir gün farkla emeklilikle yaşa takılanlar, staj mağdurları, tazminatını alamayanlar, gazi sayılmayanlar, emekliler ve haksızlığa uğrayıp mağdur olan çok sayıda kesimin ardından ‘IBAN mağdurları’ da ortaya çıktı.

4 YIL HAPİS İSTENDİ

Özellikle ev kadını ve öğrenciler başta olmak üzere 300 bini aşkın kişi hakkında banka hesapları ile IBAN numaralarını başkalarına kullandırdıkları için dava açıldı ve hapis ve para cezası ile karşı karşıya kaldılar. Bu konuya 12’nci Yargı Paketi ile çözüm bulunması amaçlanırken düzenleme son anda paketten çıkarıldı. Halen IBAN’ını kullandıran kişi bir yıla kadar hapisle yargılanıyor. Ceza erteleniyor ya da paraya çevriliyor. Ancak bazı savcılıklar bukapsamda ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla ve 4 yıl kadar hapis istemiyle dava açıyor. Yasa dışı bahis sitelerinin IBAN’ı kullandığı tespit edilirse daha ağır ceza ve vergi cezası kesiliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi bu konuda Meclis Araştırması açılmasını istedi ve “Suç örgütleri; üniversite öğrencilerini, ev hanımlarını ve iş arayanları ‘burs desteği’ veya ‘evde iş imkanı’ diyerek ağlarına düşürüyor. Banka hesaplarını veya IBAN numaralarını küçük meblağlar karşılığında kullandıran binlerce insan mağdur oldu, perde arkasındaki organizatörler ise iz bırakmadan kaçıyor’’ dedi.

‘AKP artık bizimle dalga geçiyor’

Adalet Bakanlığı kaynakları, söz konusu düzenleme ile halihazırda 50 bini tutuklu olmak üzere 300 bine yakın dosyanın çözüme kavuşmasının beklenildiğini belirtirken, AKP’li milletvekillerinin son saniyede verdiği karar ile IBAN tasarısı 12’nci Yargı Paketi’nden çıkarıldı. Karar, sosyal medyada ‘IBAN mağdurları’ adı altında örgütlenen binlerce kişinin tepkisini çekti. Kullanıcılar, daha önce de benzer sözler verildiğini hatırlatarak, “AKP artık bizimle dalga geçiyor” yorumları yaptı.