24 yıldır iktidarda olan AKP’nin mağdur ettiği kesimlere şimdi de fona para yatıran küçük yatırımcılar eklendi. 455 binin üzerinde yatırımcı yüzyılın vurgununa kaptırdıkları paralarını almak için bekliyor. Meclis kapısında, meydanlarda, mahkeme salonlarında, parklarda hak arayanlar şöyle:

FON MAĞDURLARI: Türkiye’nin mağduriyet tablosuna şimdi de fon yatırımcıları eklendi. Vatandaş, fon krizinin ardından ana paralarını kurtarma derdine düştü. 455 binin üzerinde yatırımcı, tasfiye süreci ve paralarını almayı bekliyor. Aileleri ile birlikte sayıları 2 milyona ulaşan mağdurlar sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

ASGARİ ÜCRETLİLER: Özel sektörde çalışan her iki işçiden biri asgari ücret olan 28 bin TL ve altında gelirle yaşam mücadelesi veriyor. Asgari ücretli her ay borcu borçla kapatıyor.

VELİLER: Okul çağında çocuğu bulunan aileler servis, yemek, kıyafet kırtasiye masraflarına yetişemiyor. Eğitimde fırsat eşitsizliği bütçeye de yansıyor.

ÇİFTÇİLER: Çiftçi, mazot, gübre, tohum ve sulama giderlerinin altında eziliyor. Borçla ektiği ürününde maliyetinin altında satmak zorunda kalıyor.

ESNAF: Kira, elektrik, vergi, prim ve kredi taksitleri arasında sıkışan esnaf, ayakta kalmaya ve her ay binlerce işyeri ve dükkan kapanıyor. Esnafın borç yükü büyüyor.

ETT’LİLER: Emeklilikte yaşa takılanların ardından sigorta başlangıç tarihi bir gün farklı olan 4,5 milyon kişi (ETT) mağduru oldu ve emeklilikle tarihe takıldı. Hak arıyor ve kademeli geçiş istiyorlar.

ÇIRAKLAR: Staj ve çıraklık dönemlerindeki sigorta girişlerinin emeklilik başlangıcında dikkate alınmasını isteyenler de çözüm arayan kesimler arasında.

GAZİLER: Er Gaziler ve şehit yakınları parklarda yatıp, özlük haklarında iyileştirme ve rütbeye göre farklılık gösteren sosyal haklardaki eşitsizliğin giderilmesini istiyor.

AYDA 23 BİNLE YAŞAM SAVAŞI

EMEKLİLER: Emekliler 23 bin liralık aylıklarını kira, gıda, fatura ve sağlık giderleri arasında paylaştırmaya çalışıyor. Geçinemediği için iş arıyor. İntihar eden bile var ve pazardan çürük sebze meyve topluyor.

TORPİLİ OLMAYANLAR TOPLULUĞU

MÜLAKATTAKİLER: Eğitimini tamamlayan gençler, iş bulamıyor ve ‘ev genci’ oluyor. Kamu kurumlarının sınavlarında yazılıda birinci olanlar torpili olmadığı için mülakatta eleniyor. Gençler gelecek kaygısı yaşıyor.

ATAMA BEKLERKEN GEÇEN ÖMÜR

ÖĞRETMENLER: Yaklaşık bir milyon öğretmen adayı atanmayı bekliyor. Kadroya ulaşamayan öğretmen adayları iş bulursa mesleği dışında işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

ÖĞRENCİLERE BARINMA İMKANI

ÖĞRENCİLER: Öğrenciler ilkokul, ortaokul ve lisede bir öğün yemek bulamıyor, okullarda temizlik görevlisi yok, önlemler yetersiz, silahlı saldırılar oluyor. Üniversiteli yurt bulamıyor.

Adaleti mumla arayanlar

ACILI AİLELERİN SAVAŞI: Kartalkaya’daki otel faciası, Çorlu tren kazası, Gar patlaması gibi olaylarda yakınlarını kaybedenler adalet arıyor, sorumluların hesap vermesini istiyor.

DEPREMZEDELER: Depremlerde yakınlarını, evlerini ve işyerlerini kaybeden vatandaşlar barınma ve geçim sıkıntısı yaşıyor. Davalar için de mücadele veriyor.

İŞ BAŞINDA ÖLENLER: Madende, fabrikada, inşaatta ya da tarlada çalışırken hayatını kaybedenlerin aileleri de adalet savaşı veriyor yaralananlar haklarını almaya çalışıyor.

GAZETECİLER: Gazeteciler, işsizlik ve güvencesizliğin yanı sıra yazdıkları haberler, paylaştıkları fotoğraflar için soruşturmaya uğrayıp tutuklanıyor. Basın özgürlüğü kalmıyor.