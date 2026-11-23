İsveç Allsvenskan'ın sondan bir önceki haftasında, 22 Kasım 2026'da oynanan Sirius - Djurgarden maçına deplasman tribününün tavrı damga vurdu. 12. dakikada Djurgarden forveti Kristian Lien'in kaçırdığı penaltıya sevinen taraftarlar, ilk yarı sonunda Matthias Nartey'nin Sirius'u 1-0 öne geçiren golünü de coşkuyla kutladı.

Bu sıra dışı tepkinin arkasında Stockholm'deki ezeli rekabet yatıyordu. Djurgarden'ın puan alması halinde şampiyonluk yarışında Hammarby'nin önü açılacağı için taraftarlar, rakiplerinin kupa kaldırmasını engellemek adına mağlubiyeti adeta zafer gibi karşıladı.

FUTBOLCULAR TRİBÜNE GİTMEDİ

Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Djurgarden'da futbolcular ise taraftarların bu tutumuna öfkelendi. Bitiş düdüğünün ardından geleneksel tribün selamlamasını yapmadan soyunma odasına giden oyunculardan kaleci Jacob Rinne, taraftarların o gün takımlarının yanında olmadığını vurguladı. Kaptan Adam Stahl ise yenilgiye sevinen bir tribüne teşekkür etmenin spor ahlakına aykırı olduğunu belirterek profesyonel hedefleri için savaşmak zorunda olduklarını söyledi.