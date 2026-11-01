Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen “Sokaklar Güvende” operasyonları kapsamında, Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı Beyti Kuru ile S.A.’nın İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.
ARAÇTAN 149 GRAM KOKAİN ÇIKTI
İki şüphelinin bulunduğu aracın İstanbul’dan hareket ederek Karasu ilçesine geldiğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 149 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan Beyti Kuru ile S.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.