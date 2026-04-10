Türk pop müziğinin bilinen isimlerinden Çelik, Konya’daki konserinin ardından uğradığı bir mahalle bakkalında yaptığı hamleyle dikkat çekti. Sanatçının dükkandan ayrıldıktan sonra ortaya çıkan detay merak konusu oldu.

KONSER SONRASI BAKKAL BAKKAL GEZDİ

Konser sonrası mahalle arasında bir bakkala giren Çelik’in burada yaptığı hareket, kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı.

O anları sosyal medyada paylaşan sanatçı, bakkaldaki veresiye defterini alarak borçları tek tek kapattı. Defterde yer alan isimlerin borçlarının silinmesi mahallede şaşkınlık yarattı.

DUYGULANDIRAN NOT

Sanatçının ayrılmasının ardından ise dükkân camına asılan bir not dikkat çekti. Notta, borçların kapatıldığı ve artık defterin olmadığı belirtildi.

Notta yer alan şu ifadeler dikkat çekti: "Sanatçı Çelik bey borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok, defter yok."



Öte yandan Çelik’in daha önce de deprem bölgelerinde benzer yardımlarda bulunduğu biliniyor.