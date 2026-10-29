Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Yusuflar Mahallesi’nde annesi N.D.’den para isteyen A.D., talebinin reddedilmesi üzerine tartışma çıkardı. Uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu belirtilen A.D., tartışmanın ardından annesini bıçakla rehin aldı.
KURTULARAK EVDEN ÇIKTI
Evden yükselen yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Bu sırada oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanan N.D., kurtularak evden dışarı çıktı.
İKNA ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ
Annesinin kurtulmasının ardından çatıya çıkan A.D., kendisini aşağı atacağını söyledi. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat boyunca sürdürdüğü ikna çalışmaları sonuç vermeyince bölgeye özel harekat polisleri çağrıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Özel harekat ekiplerini gören A.D., elindeki bıçağı aşağı attı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen A.D., işlemleri için emniyete götürüldü. Anne N.D.’nin ise oğlundan şikayetçi olduğu öğrenildi.