Olay, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 2’nci Derman Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde araç park etme meselesi nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma, tarafların aile üyelerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede de 3 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp kavgayı sonlandırırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan biri ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer 2 kişi ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.