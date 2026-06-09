Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki modacı Bayram Taner Güzel, evinde ölü bulundu. İlk incelemelerde, Güzel’in yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

KÖTÜ KOKUDAN DOLAYI 'ÇÖP EV' ZANNEDİLDİ

Olay, 2’nci Anafartalar Mahallesi 1507 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Güzel’in yaşadığı daireden gelen ağır kokulardan rahatsız olan bina sakinleri, durumu Şehzadeler Belediyesi’ne bildirdi. Dairenin “çöp ev” olabileceği ihtimali üzerine belediye ekipleri, emniyet ve itfaiye birimlerine haber verdi.

İTFAİYE KAPIYI KIRARAK GİRDİ

Savcılıktan alınan izin sonrası itfaiye ekipleri kapıyı kırarak daireye girdi. İçeride çöp yığınlarıyla karşılaşmayı bekleyen ekipler, evde Bayram Taner Güzel’in cansız bedenini buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, vücut bütünlüğünde meydana gelen bozulma ve yayılan yoğun koku nedeniyle Güzel’in yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

Bayram Taner Güzel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.