Bursa'da Osmangazi Belediyesi ekipleri, 'çevreye kötü koku yayıldığı' ihbarı üzerine girdikleri evden 2 kamyon çöp ve atık malzeme çıkardı. Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde bir evde çöp biriktirildiği ve çöp nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinin de şikayetçi olduğu adreste yapılan incelemenin ardından gerekli işlemler tamamlanarak temizlik çalışmasına geçildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla evden yaklaşık 2 kamyon çöp ve atık malzeme tahliye edildi. Temizlik çalışmasıyla birlikte evde biriken atıklar tamamen kaldırılırken, çevre ve halk sağlığını tehdit eden olumsuzlukların da giderildiği belirtildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından mahallede uzun süredir şikayet konusu olan kötü koku sorunu da ortadan kaldırıldı.

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