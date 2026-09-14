ABD Başkanı Donald Trump’ın çocukluğunun ilk dört yılını geçirdiği New York Queens’teki tarihi mülk, uzun süren tadilat sürecinin ardından 1,93 milyon dolara yeni sahibine kavuştu. Queens’in varlıklı semtlerinden Jamaica Estates’teki Wareham Place üzerinde yer alan Tudor tarzı ev, ilk istenen fiyatın 370 bin dolar altında bir bedelle el değiştirdi.

MAHALLELİ 'PERİLİ' DİYE KORKUYOR

Beş yatak odalı ve üç banyolu yapı, 1940 yılında Donald Trump’ın babası Fred Trump tarafından inşa edilmiş, aile 1950 yılında daha büyük bir konuta taşınmıştı. Trump’ın "o dönem tehlikeli olan Queens içinde bir vaha" olarak tanımladığı ev, son yıllarda terk edilerek harabeye dönüştü. Mahalle sakinlerinin rakunlar ve sokak kedilerinin yuvası haline geldiğini belirttiği mülk, mahallede "perili ve ürkütücü ev" olarak anılmaya başlanmıştı.

Mülkün kaderi, emlak geliştiricisi Tommy Lin’in Mart 2025’te evi 835 bin dolara satın almasıyla değişti. Yaklaşık 500 bin dolar harcayarak mutfaktan zeminlere kadar sekiz aylık kapsamlı bir yenileme çalışması yürüten Lin, toplam yatırımını 1,3 milyon dolara çıkardı. Evi "nadir ve olağanüstü bir miras mülkü" vurgusuyla Kasım ayında 2,3 milyon dolardan piyasaya süren geliştirici, nihayetinde 1,93 milyon dolarlık teklifi kabul etti.

YENİ SAHİBİ YAŞAMAK İÇİN ALDI

2016 başkanlık seçimlerinin ardından bir dönem yüksek fiyatlarla kiralanan ve Donald Trump’ın kartondan maketleriyle süslenen mülk, bu kez siyasi bir şovun değil, uzun vadeli bir yaşam planının adresi oldu.

Anonim alıcıyı temsil eden emlakçı Gerald Magny, yeni ev sahibinin mülkte uzun süre yaşamayı hedeflediğini belirtti. Satışta siyasi etkenlerin belirleyici olmadığını vurgulayan Magny, alıcıların mülkü yalnızca yapılan kaliteli işçilik ve başarılı restorasyon nedeniyle tercih ettiğini ifade etti. Bakımsız görünümünden kurtarılarak mahallenin dokusuna yeniden kazandırılan mülk, çevrede yaşayan komşular tarafından da memnuniyetle karşılandı.