Elon Musk’ın fütüristik yeraltı taşımacılığı şirketi The Boring Company, Nashville'deki mega projesi için vites yükseltiyor. Şirketin ikinci nesil devasa tünel açma makinesi Prufrock-MB2, teknik testleri ve devreye alma sürecini başarıyla tamamlayarak Tennessee, Nashville'de kazı çalışmalarına resmen başlamaya hazır hale geldi.

Haber, Boring Company’nin resmi X (Twitter) hesabından, makinenin dakikada 11 devire (rpm) ulaştığı kısa bir test videosuyla doğrulandı. Şirket, Ağustos 2026'da serinin üçüncü makinesi Prufrock-MB3'ün de sahaya sevk edileceğini müjdeledi.

Orijinal metindeki teknik tekrarları temizleyerek, projenin mühendislik devrimini ve Nashville’deki yasal ilerlemeleri akıcı, vizyoner ve profesyonel bir teknoloji/altyapı haberi dilinde yeniden kurguladım:

Prufrock-MB2 resmen kazıya başlıyor

Sektörde kullanılan geleneksel tünel açma makineleri (TBM) oldukça yavaş ve maliyetli bir "dur-kalk" döngüsüyle çalışır. Bu eski makineler her 1,5 metrede (5 fit) bir kazıyı durdurmak, tünel duvarını beton segmentlerle kaplamak ve ancak ondan sonra yeniden çalışmak zorundadır.

Prufrock serisi ise bu ezberi tamamen bozuyor:

Kesintisiz Kazı: MB2, tünel kaplama panellerini madencilikle eş zamanlı (simültane) olarak yerleştiriyor. Böylece her 5 fitte bir durma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Çukur ve Vinç İhtiyacına Son: Geleneksel makineler için devasa fırlatma çukurları kazılması ve pahalı vinçler kurulması gerekir. Prufrock ise bir kamyon sırtında şantiyeye geliyor, burnunu aşağıya doğru eğiyor ve 24 saat içinde doğrudan toprağın altına dalış yapıyor. İş bittiğinde ise yüzeye çıkıp başka bir römorka yüklenerek yeni hedefine hareket ediyor.

Sıfır Karbon, Maksimum Güvenlik: Tamamen elektrikli olan bu devasa köstebek, tünel içinde hiçbir insan bulunmasına gerek kalmadan, yüzeydeki bir operasyon merkezinden uzaktan kontrol edilerek çalışıyor.

"Music City Loop" projesinde son durum

Nashville’in altında inşa edilmesi planlanan Music City Loop, yolcuları elektrikli araçlarla (Tesla) otoyol hızlarında taşıyarak yüzey trafiğini tamamen baypas edecek bir yeraltı ulaşım ağıdır. Nashville'in bu proje için seçilmesinin ana nedenleri; şehrin altındaki güçlü kaya yapısının Prufrock makineleri için ideal olması ve eyaletteki görece az bürokratik engel.

Büyük yeraltı operasyonu öncesinde yasal süreçlerde de sona yaklaşıldı. Tünel kazısına başlamak için gereken 45 kritik izin ve onayın 37’si resmen alındı. Alınan en önemli izinler şunlar:

25 Millerik Dev İzin: Tennessee Ulaştırma Bakanlığı (TDOT), 25 mil uzunluğundaki tünel hattını tamamen onayladı ve izin yürürlüğe girdi.

Havalimanı Bağlantısı: Nashville Uluslararası Havalimanı (BNA) yetkilileri, havalimanı istasyonu için oy birliğiyle onay verdi.

Konut Entegrasyonu: Şehir merkezindeki gökdelen sakinlerine doğrudan hizmet verecek, şehrin ilk "konut istasyonu" anlaşması imzalandı.

Yeraltı ağını tüm dünyaya ölçeklemek

İlk nesil makine MB1'in halihazırda açtığı tünellerin ardından, MB2'nin devreye girmesi ve Ağustos 2026'da MB3'ün de Nashville'e ulaşacak olması, bu şehri dünyanın en büyük ve canlı tünelcilik test alanına dönüştürüyor.

Boring Company'nin nihai hedefi tek bir şehirle sınırlı değil. Las Vegas'ta başarıyla çalışan yeraltı lop sisteminin ardından şirket, büyük metropollerde yeraltı taşımacılığını yüzey yollarına karşı gerçek, hızlı ve pratik bir alternatif haline getirmeyi amaçlıyor.