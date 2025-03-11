İngiltere'nin Hertfordshire bölgesindeki Flamstead köyü, saldırgan bir şahinin hedefi oldu. Güney Amerika kökenli Harris şahini, kasım ayından beri bölgede görülmesine rağmen son günlerde özellikle uzun boylu erkeklere saldırmaya başladı. Şimdiye kadar en az 12 kişi yaralandı.

"ARKADAN SALDIRIYOR, BİR ANDA KAFANIZA VURUYOR"

Mahalle sakinlerinden Roy Lambden, 2 Mart'ta saldırıya uğradığını ve olayın, evinin güvenlik kamerasına yansıdığını belirtti. 68 yaşındaki Lambden, "Arkadan saldırıyor, bir anda kafanıza darbe alıyorsunuz. Pek çok kişinin kafası yarıldı" dedi.

Bölgedeki yerel bir doğancı, şahini yakalamak için insancıl tuzaklar kurmaya çalışıyor ancak mahalle sakinlerinin şahini beslemeye devam etmesi, yakalanmasını zorlaştırıyor. Uzmanlar, şahinin üreme dönemine girdiğini ve bu yüzden bölgesini koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini düşünüyor.

Köy sakinlerinden Gordon Riley, şahinin üzerine doğru süzüldüğünü ve bir an için koluna konacağını sandığını söyledi. Başka bir mahalle sakini Len D'Silva ise köpeğiyle yürüyüşe çıktığında parlak turuncu bir şapka takarak korunmaya çalıştığını belirtti. Köyde pek çok erkek, şahinin hedefi olmamak için şapka takarak dışarı çıkıyor. Yetkililer, şahinin yakalanıp güvenli bir yere götürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.