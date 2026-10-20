ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Bristol kasabasında, Cadılar Bayramı için bir bahçeye asılan beş ceset görünümlü maket tartışma yarattı. Bazı mahalle sakinleri ve siyahilerin haklarını savunan NAACP'nin Bucks County şubesi, siyahilere yönelik linçleri hatırlattığını belirttikleri maketlerin kaldırılmasını istedi. Ev sahibi ise bu talebi reddetti.

Bucks County bölgesindeki evin bahçesinde, 31 Ekim'de kutlanacak Cadılar Bayramı öncesinde ağaca asılan insan bedeni şeklindeki maketler siyah torbalara sarılmış ve bantlarla kaplanmıştı. Ağaç dallarından sarkan maketleri gören bazı mahalle sakinleri, görüntüyü geçmişte siyahilere uygulanan ırkçı şiddetle ilişkilendirdi.

Mahalle sakinlerinden Roshea Newkirk, ev sahibine yönelik tepkisini, "Buna bakıyorum ve kendi kendime düşünüyorum, bunun yanlış olduğunu görmüyor musun?" sözleriyle dile getirdi.

BELEDİYE EV SAHİBİNİ İKNA EDEMEDİ

Şikayetler Bristol Belediye Meclisinin gündemine de taşındı. Belediye yetkilileri, ev sahibiyle görüşerek süslemeleri kaldırması için ikna etmeye çalıştı ancak sonuç alamadı. Yetkililer, bu süslemeleri yasaklayan herhangi bir yerel düzenleme bulunmadığını, dolayısıyla ev sahibini kaldırmaya zorlayamadıklarını açıkladı.

Ev sahibi, maketleri internet üzerinden hazır bir set olarak satın aldığını ve kimseyi rahatsız etme amacı taşımadığını savundu. Cadılar Bayramı'nın korku temalı süslemelerle kutlandığını belirterek maketleri kaldırmayı reddetti.

NAACP TARİHSEL ACILARA DİKKAT ÇEKTİ

NAACP'nin Bucks County şubesi, ağaçlardan sarkan ceset görünümlü maketlerin ABD'nin ırkçı linç geçmişi nedeniyle acı verici bir anlam taşıdığını belirtti. Kurum, itirazlarının Cadılar Bayramı kutlamalarını engellemekle ilgili olmadığını vurguladı. Siyahilerin ağaçlara asılarak öldürülmesinin bıraktığı toplumsal yaralara işaret ederek görüntülerin tarihsel bağlamından bağımsız değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Bazı mahalle sakinleri ise tepkilerin gereğinden fazla olduğunu savundu. Mike Wade, Cadılar Bayramı'nda korkutucu dekorasyonların yaygın olduğunu, kendi evinde de iskeletler ve ceset maketleri kullandığını söyledi. Wade, tartışılan görüntülerin yalnızca bayramın korku temasını yansıttığını dile getirdi. Kaldırılmaları yönündeki çağrılara rağmen maketlerin hafta sonu itibarıyla bahçede durduğu bildirildi.