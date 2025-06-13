İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından gram altın 4.379 lirayla rekor kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Ons altın ise 3.444,53 dolara kadar tırmandı.
Bugün 11:54 itibarıyla ons altın 3.425,57 dolar, gram altın 4.342,738 lira ve dolar kuru 39,4260 lira seviyesinde seyrediyor.
'SEPETİNİZDE ALTIN OLSUN'
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, X platformunda yaptığı paylaşımda, “(ABD Başkanı Donald) Trump, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu işbaşındaysa sepetinizde sigorta olarak biraz altın bulunmasında yarar var” ifadesini kullandı.
Eğilmez, devamında ise “Bu bir yatırım tavsiyesi değil bir sigorta önerisidir” notunu düştü.
Trump, Putin, Netanyahu işbaşındaysa sepetinizde sigorta olarak biraz altın bulunmasında yarar var. Not: Bu bir yatırım tavsiyesi değil bir sigorta önerisidir.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 13, 2025