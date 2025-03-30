Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat dün gece rahatsızlanarak, Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye jandarma ve polis ekipleri tarafından ambulansla getirilen Polat'a burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Polat'ın tansiyonun yükseldiği bununla ilgili müşahade altında tutulduğu, sabah saatlerinde ise yapılacak kontroller sonrasında anjiyo olacağı açıklandı.
Polat'ın hastaneye kaldırılmasının üzerinden saatler geçtikten sonra anjiyoya alındığı öğrenildi.