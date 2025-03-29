

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

AVUKATINA HABER VERİLMEMİŞ

Konuya ilişkin sosyal medyada açıklama yapan Polat'ın avukatı Erkam Erdem, kendisine gelen son bilgiyi aktardı.

Erdem, "Avukat arkadaşımız görüşmek istediğince cezaevinde olmadığını, ambulansla hastaneye sevk edildiğini öğrendik. Umarız beklediğimiz sevktir. Acil bir durum nedeniyle sevk edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

'HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR'

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Polat'ın tansiyon nedeniyle önce cezaevi acile, ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini aktardı.

Tansiyonunun normale döndüğünü ve Mahir Polat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını da belirten Akdoğan, "Daha fazla cezaevinde tutulması kabul edilemez. Mahir Polat’ın sağlık sorunları ciddidir. Bunun sorumluluğunu kimse alamaz. Sizleri uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanan Polat'ın ciddi kalp rahatsızlıkları sebebiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yeniden Silivri'ye götürülmesi kamuoyunda ciddi tepkilerin gelmesine neden olmuştu.

ANJİYO 6 STENT TAKILMIŞTI

Polat, önceki gün Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmişti. Mahir Polat, tedavisinin ardından daha sonra tekrar cezaevine gönderilmişti gönderilmişti.

Yine emniyet ifadesinde gözaltı öncesi anjiyo ameliyatı olduğunu ve toplam altı stenti bulunduğunu belirten Polat, "Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur" demişti.

İki hafta sonrası için buna ilişkin yeni bir anjiyo planlandığını ve hali hazırda tedavisinin devam ettiğini, kullandığı ilaçlar olduğunu belirten Polat, "Tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur" ifadelerini kullanmıştı.