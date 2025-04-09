İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında yeni gelişme.

Ciddi sağlık sorunları yaşayan ve geçtiğimiz gün anjiyo olan Mahir Polat, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

AVUKATINDAN SÖZCÜ TV'YE AÇIKLAMA

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu. Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mahir Polat’ın konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye edildiği bilgisini doğruladık. Ancak henüz kararı göremedik."

BABA POLAT: HALKIMIZ SAĞ OLSUN

Mahir Polat'ın babası Aziz Polat da Sözcü TV yayınında duygularını paylaştı. Baba Polat şunları söyledi:

"Sağ olsun halkımız, herkes sağ olsun. Bu millet büyük millet. Elbette adaleti bulacağız, elbette adalet gelecek. Elbette benim gibi bütün aileler çocuklarına kavuşacak. Hepsi benim çocuğum gibi."

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Burada Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı. Tedavisi sona eren Mahir Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.

Polat, geçtiğimiz gün de sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.