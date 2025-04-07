İBB soruşturmasında tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın tansiyonun 19-11 düzeyinde olduğunun altını çizerek, "Son on gündür yaşadığımız tüm sürecin neticesinde bugün Adli Tıp Kurumu’nun Mahir Polat hakkında bir karar vermesini bekliyoruz." dedi. Erdem, "Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor." bilgisini paylaştı.

Erdem, "Mahir Bey’in tutuklandığı günden beri hipertansiyonu devam ediyor. Bu nedenle biri ölümcül düzeyde olmak üzere iki kez hastaneye sevk edildi, anjiyo yapıldı. Cezaevine döndükten sonra da tansiyonu sürekli olarak yüksek seyrediyor. En son dünkü ölçüm de 19-11 düzeyindeydi." ifadesini kullandı.

Erdem şunları kaydetti:

Hipertansiyon ne yapar?

1- Sürekli böyle devam ederse birkaç aya böbreği iflas eder, diyaliz makinasına bağımlı hale gelir.

2- Emboli (pıhtı atması) riskini daimi kılar. (Mahir beyin annesi bu nedenle vefat etti. Babası aynı nedenle kısmi felç geçirdi)

3- Beyin kanaması riskini daimi kılar. Her hipertansiyon atağı beyin damarlarına zarar verir. (Beyin damarlarına anjiyo ile bakılamadığı için böyle bir riskin tespit edilerek müdahalesi de çok zor)

4- Kalp krizi riskini daimi kılar.

-Biz cezaevi koşullarının Mahir beyin sağlığına verdiği zarar ve hayati riski gündeme getirdiğine ilişkin bu durumun Adli Tıp Kurumu tarafından görüleceğine inanıyor, kendimizi Türk hekimlerine emanet ediyoruz.