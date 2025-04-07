Sağlık sorunları sebebiyle hayati risk altında bulunana tutuklu Mahir Polat'ın tahliye edilmesi için Adli Tıp raporu bekleniyor. Polat Adli Tıp yetkilileri tarafından muayenesi tamamlandı ve rapor bekleniyor.

Mahir Polat'ın avukatı Av. Erkam Erdem, son süreci sosyal medya hesabından açıkladı.

Erdem'in hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mahir beyin bugün Adli Tıp Kurumundaki muayenesi tamamlandı. Kendisiyle yaptığımız görüşmede sevk sürecinin rahat geçtiğini, çoğu yerde kelepçe kullanılmadığını, infaz memurlarının ve jandarmanın kendisine çok nazik davrandığını bu nedenle müteşekkir olduğunu ifade etti.

Yine, kurumda muayeneyi gerçekleştiren doktorların hakkaniyetli olan tavırlarını görünce verecekleri kararın adaletine duyduğu inancın arttığını dile getirdi.

Bu aşamada, artık süreç daha fazla uzamadan kurum tarafından nihai bir raporun hazırlanmasını ve bunun gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz."