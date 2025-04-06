Kronik kalp ve tansiyon rahatsızlığı bulunan birçok kez hastaneye sevk edilen Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Mahir Polat'ın avukatı Av. Erkam Erdem akşam saatlerinde sosyal medya hesabından kritik bir uyarıda bulundu.

"HİÇ VAKİT KAYBETMEDEN TAHLİYE TALEP EDİYORUZ"

Müvekkilinin cezaevinde geçirdiği her dakikanın risk içerdiğini söyleyen Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Kaybedecek bir zamanımız kalmadı!

Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor.

Sevgili Barış Terkoğlu cezaevi şartlarının Mahir bey için tehlikeli olduğunu bütün gerçekliğiyle ortaya koymuş.

Dün acil şekilde toplanan İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporu da Mahir beyin cezaevi şartlarında kalamayacağını doğruluyor.

Dün detayını paylaştığım itirazımız doğrultusunda Mahir beyin ivedi şekilde tahliyesini talep ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden."

"ADLİ TIP NE KARAR VERİRSE O YÖNDE İŞLEM YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı.

Katıldığı canlı yayında Cevdet Yılmaz, "Tüm tutuklular devletimize emanettir. Devlet kurumlarına düşen insanların sağlığını korumaktır." dedi.

Yılmaz şunları kaydetti:

-Mahir Polat konusunda hastaneye sevki oluyor. Ardından bu şikayetler devam ettiği için Adli Tıp'a müracaat söz konusu. Adli Tıp uzman kurum. Onun kararı neyse o yönde de işlem yapılacaktır.

-İşlediği suç ne olursa olsun hapishanede olanlar devletimize ve hukuka emanettir. Hiç kimsenin bir endişesi olmasın.