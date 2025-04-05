Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edilerek anjiyo yapılan ve taburcu olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen, dün Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Mahir Polat'ın kardeşi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a kardeşinin sağlık durumunu bir kez daha hatırlattı. Turgay Polat, "İnsani adımı neden esirgiyorsunuz?" diye sordu.

Polat, Adalet Bakanı'nın açıklamalarına, "Ben size tek şey sormak istiyorum; Mahir Polat sizin kardeşiniz olsaydı bir hücrede gece yarısı tansiyonu 24 (ölüm riski) olsaydı ve bu risk sürekli tepenizde dursaydı, hücreden infaz memurlarını çağırması revirde 1 saat bekleyip, üstüne 1 saat kapalı araçla hastaneye gönderilseydi. Allah korusun bu süre içinde geri dönülemez bir noktadan şans eseri dönseydi yine aynı cümleleri yazabilir miydiniz?" sözleriyle tepki gösterdi.

Turgay Polat kardeşinin hükümlü değil tutuklu olduğunun altını çizerek, "İnsani olarak başka adli kontrol süreçleri altında yargılanması mümkün iken bu insani adımı neden Mahir Polat'tan esirgiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

YENİDEN İTİRAZ DİLEKÇESİ VERİLDİ

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, tahliye için bir kez daha itiraz dilekçesi verildiğini açıkladı.

Erkam Erdem, "Dilekçemizde de belirttiğimiz gibi, müvekkilimiz 29 Mart 2025 tarihinde 24-11’e çıkan tansiyonu nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılmış ve Bt görüntüleme anjiyo işlemi yapılmış olmasına rağmen tahliye edilmemiştir." açıklamasını yaptı.

Erdem açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-Hipertansiyon durumu, gece ve gündüz tansiyon farklılıkları ve daha önce geçirdiği anjiyolar sonucu stent takılmış olması, beyin kanaması riskini devam ettirmektedir. Mevcut sağlık raporları, tutukluluğunun sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

-Bu nedenle adli kontrol tedbirleri uygulanarak acilen tahliye edilmesini talep etmekteyiz.

-Sürecin hukukun temel ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini bekliyor, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.