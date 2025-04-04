Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edilerek anjiyo yapılan ve taburcu olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın kardeşi Turgay Polat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi.

Turgay Polat, kardeşi Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem'in paylaşımını alıntıladığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ben size tek şey sormak istiyorum; Mahir Polat sizin kardeşiniz olsaydı bir hücrede gece yarısı tansiyonu 24 (ölüm riski) olsaydı ve bu risk sürekli tepenizde dursaydı. Hücreden infaz memurlarını çağırması revirde 1 saat bekleyip, üstüne 1 saat kapalı araçla hastaneye gönderilseydi. Allah korusun bu süre içinde geri dönülemez bir noktadan şans eseri dönseydi yine aynı cümleleri yazabilir miydiniz?

Benim kardeşim hükümlü değil tutukludur, insani olarak başka adli kontrol süreçleri altında yargılanması mümkün iken bu insani adımı neden Mahir Polat'tan esirgiyorsunuz? #MahirPolatıSerbestBırakın"