Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edilerek anjiyo edilen ve taburcu olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem Polat'ın sağlık durumunun tespiti için cezaevi içindeki hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Cezaevindeki heyetin toplandığı belirtilirken raporun Polat'ın tahliyesi için adım olabileceği belirtiliyor.

SÖZCÜ TV'ye bağlanan Erkam Erdem, "Cezaevindeki hastaneye sevk edilmiş, orada bir heyetin toplandığı söyleniyor. Acil bir durum olmadığını anlıyoruz. Şunu bilmiyoruz, cezaevi içerisindeki hastanede heyetten rapor çıktığında nihai bir rapor mu olacak başka bir değerlendirme yapılacak mı onu süreçte öğreneceğiz" dedi.

Avukat Erdem dün yaptığı açıklamada Polat'ın sağlığının risk altında olduğunun altını çizerek, "Mahir Polat’ın hastaneden taburcu edilmesi sağlığının stabil hale geldiğini göstermiyor. Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi. Umudumuz ve beklentimiz bu sürecin Mahir Beyin sağlığı üzerinde kalıcı etkileri olmadan tamamlanması" demişti.