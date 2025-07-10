Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, İlkay Çelik Ankara GATA'da asistan hekim olarak görev yapıyordu. 2024 yılında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Çelik, terör örgütü propagandası ile suçlandı. Söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını söyleyerek serbest kaldı.

2025 yılının Şubat ayında görülen ilk duruşmada bahse konu sosyal medya hesabının ve paylaşımlarının kendisine ait olmadığının ortaya çıkmasıyla beraat etti.

Sağlık Bakanlığı İlkay Çelik'i önce açığa aldı. Mahkemenin beraat kararına rağmen Sağlık Bakanlığı İlkay Çelik'i meslekten ihraç etti.

Ankara 12. İdare Mahkemesi bakanlığın kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi ancak Sağlık Bakanlığı İlkay çelik hakkında yeni bir soruşturma açtı. Savunma alınmadan Çelik hakkında ikinci bir ihraç kararı verdi.

İlkay Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu yürütmeyi durdurma kararı neticesinde beni bir ay içerisinde göreve başlatması gereken Sağlık Bakanlığı bir aylık süreç içerisidne hakkımda ikinci soruşturmayı açarak, göreve iademi yapmadan beni ikinci kez ihraç etmiş oldu. Bu hukuksuz ve keyfi kararlar neticesinde çalışma ve eğitim hakkım gasp ediliyor"