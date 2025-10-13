Seyfi Dursunoğlu 15 gün boyunca zatürre tedavisi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Huysuz Virjin karakteriyle tanınan sanatçının vefatından sonra mirası çok konuşuldu.

Dursunoğlu, hayattayken birçok kez dile getirdiği şekilde, oturduğu Üsküdar'daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na (ÇYDD) bıraktı.

Ancak Dursunoğlu'nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam ise mirasta hak sahibi olduklarını iddia ederek vasiyetin iptali için dava açtı.

İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan yargılama sonunda iki yeğenin açtığı davayı reddetti.

"VASİYETİ GERÇEKLEŞTİ"

Mahkeme kararıyla, Seyfi Dursunoğlu'nun tüm mal varlığının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne devri resmen onaylandı.

Gazeteci Müge Dağıstanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vasiyeti gerçekleşti! Seyfi Dursunoğlu'nun, Üsküdar'daki villasını ve banka hesabındaki tüm maddi birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktığı mahkemece resmileşti. Bu miras ile sayısız öğrenci daha burs alabilecek" ifadelerini kullandı.

"HUZURLA UYUYUN"

Yıllar önce 'Huysuz Virjin Şov'un metin yazarı olarak kariyerine başlayan Armağan Çağlayan da bu gelişmenin ardından "Yattığınız yer incitmesin Seyfi Bey… Huzurla uyuyun…" notuyla ustasını andı.