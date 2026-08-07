Savcılığın organize suç örgütü liderliğinden 280 yıla kadar hapis talep ettiği Aziz İhsan Aktaş’ın petrol istasyonunun yanındaki AVM’si artık bitmek üzere. Lüks markalar, alışveriş merkezinde (AVM) yerlerini alırken bazı yeme-içme firmaları da tabelalarını asmış durumda. İstasyon yanındaki AVM ruhsatı için ise TBMM’den gece yarısı kanun çıkartıldı.

BİRİNCİ SINIF

AVM’de “premium” (birinci sınıf) denilen giyim markaların outlet ürünlerinin yer alacağı dükkânlar tabelalarını astı. Sadece giysi sektörü değil aynı zamanda yeme-içme sektörü de dükkânlar kiraladı. Büyük bölümü biten AVM’nin açılışının ne zaman yapılacağı henüz net değil.

Aziz İhsan Aktaş, ortağı Gürkan Dölekli’nin işletme müdürü Özer Ayık aracılığıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’ye kazı izni karşılığında rüşvet verdiğini iddia ettiği için Bahçetepe tutuklanmıştı. Bu iddiayı Aktaş dışında hiçbir sanık kabul etmiyor. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “resmî ve özel belgede sahtecilik”, “rüşvet vermek” ile yargılanan Aziz İhsan Aktaş hakkında savcılık, esas hakkındaki mütalaasında Aktaş için toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapis cezası talep etti. 25 Ağustos’ta davanın sonucu açıklanacak. İstanbul 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davada Aziz İhsan Aktaş’ın yeniden hükmen tutuklanması da ihtimaller dahilinde.

Avrupa’nın en büyük petrol istasyonu

Dış cephe inşaatı tam gaz devam eden AVM inşaatının yanında da Avrupa’nın en büyük petrol istasyonu unvanına sahip yine Aktaş’ın 76 pompalık benzinliği bulunuyor. Aktaş’ın ortağı olduğu Elif Petrol Opet İstanbul Gaziosmanpaşa’da TEM otoyolu kenarında bulunuyor.