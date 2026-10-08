Norveç hükümeti, çevrecilerin 17 yıldır karşı çıktığı uygulama için maden şirketine üç yıllık yeni izin verdi. Alınan bu karar, ülkenin batısındaki Førde Fiyordu'nun geleceğine ilişkin endişeleri artırırken, çevre örgütleri doğal yaşamın ciddi tehlike altında olduğunu savunuyor.

MAHKEME İPTAL ETTİ, HÜKÜMET YENİDEN İZİN VERDİ

Tartışmanın merkezinde, Førde Fiyordu kıyısındaki Engebø madeninde faaliyet gösteren Nordic Mining şirketi bulunuyor. Şirket, titanyum üretiminde kullanılan rutil ve garnet minerallerini çıkarırken oluşan atıkların bir bölümünü deniz tabanında depoluyor.

Norveç Yüksek Mahkemesi, 17 Haziran 2026'da verdiği kararla şirketin daha önce aldığı atık boşaltma izinlerini geçersiz saydı. Mahkeme, izinlerin verilmesinde çevre mevzuatının gerekliliklerinin karşılanmadığına hükmetti.

Ancak Norveç hükümeti, 30 Eylül'de şirkete üç yıl süreyle geçerli yeni bir izin verdi. Böylece mahkeme kararına rağmen maden atıklarının fiyorda boşaltılmasının sürdürülmesine olanak sağlandı.

Çevre örgütleri, kararın yalnızca Førde Fiyordu için değil, Norveç'in çevre koruma politikaları açısından da tehlikeli bir örnek oluşturabileceğini belirtiyor.

DENİZİN DİBİNDEKİ YAŞAM TEHLİKE ALTINDA

Dağlarla çevrili Førde Fiyordu, Norveç'in batı kıyısındaki önemli doğal yaşam alanlarından biri olarak biliniyor. Balıkların ve çok sayıda deniz canlısının yaşadığı bölge, aynı zamanda yerel balıkçılık faaliyetleri açısından önem taşıyor.

Çevreciler, madenlerden çıkan ince öğütülmüş kaya ve mineral atıklarının deniz tabanında birikmesinin dip canlılarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Atıkların su altındaki yaşam alanlarını kaplaması ve deniz ekosisteminin doğal dengesini bozması en büyük endişeler arasında bulunuyor.

Norveç hükümeti ise madende çıkarılan titanyum hammaddesinin Avrupa sanayisi açısından stratejik önem taşıdığını savunuyor. Bu nedenle ekonomik ihtiyaçlarla çevresel etkilerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yaklaşık 17 yıldır devam eden mücadelede çevre örgütleri geri adım atmaya hazırlanmazken, yeni izin kararıyla Førde Fiyordu üzerindeki tartışmalar yeniden alevlendi. Bölgenin geleceği, maden faaliyetlerinin çevresel etkileri ve hukuki süreçlerin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacak.