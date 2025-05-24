Türkiye’de mülakat mağduru 1611 öğretmenin ‘iptal’ talebiyle açtığı davalarında kararlar çıkmaya başladı. Mülakat sıkıntısı aynı olsa da mahkemelerin farklı kararlar aldığı görüldü. Esastan karar verilen, 10 davadan 8’ini öğretmenler 2’sini ise MEB kazandı.

TORPİLLİ PUANI KANITLADI

Öğretmen Fatih Uzun’un, Ankara 25. İdare Mahkemesi’ne, ‘mülakat iptali’ talepli davası esastan karara bağlandı. Fatih Uzun, MEB’e açtığı davayı kazandı. Mahkeme heyeti; mülakatta objektif kriterler kullanılmayarak haksızlık yapıldığına hükmetti.

KARAR EMSAL OLUŞTURDU

Mahkeme kararında, “Eğitim bilimleri kriterinde tüm adaylara ‘Sıfır’ puan verilmiş. Neden sıfır verildiğine dair bir açıklama yapılmamış. Yüksek puanlar verilmesine de komisyonun açıklama yapmadığı görüldü. Eğitim bilimleri sorularında, sıfır puan verilmesi nedeniyle takdir yetkisinin objektif kullanılmadığı kanaatine varıldı” denildi. Mülakatta adaylara, eğitim bilimlerinden puan verilmeyip, çizik atılıp geçildiği saptandı. Mağdurlar şimdi 26 Mayıs Pazartesi günü MEB’de mülakata girecek. Ankara 27. İdare Mahkemesi’ne açılan bir davada ise “iletişim, ikna kabiliyeti” sorusunda 3 jüri üyesinin verdiği toplam 18 puanın, sınav tutanağına 17 yazılarak, adayın 1 puanla elendiği ortaya çıktı. Mahkeme mülakatı, “Hukuka aykırı” bularak iptal etti.

MEB 2 DAVAYI KAZANDI

Mülakat itirazı için Ankara 24. İdare Mahkemesi’ne dava açan Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni R.U. ve İHL meslek dersleri öğretmeni H.Ç.’nin, Antalya 11. İdare Mahkemesi’nde açtığı davalarda ise “Sözlü sınavda düşük puan verilip, öğretmen atanma hakkım elimden alındı” savunması, reddedildi. Bu davaları da MEB kazandı.

Eğitim bilimlerine çizik atıp geçmişler

MEB’e açtığı davayla mülakatta torpil yapıldığını mahkemede kanıtlayan Öğretmen Fatih Uzun, Sözcü’ye şöyle konuştu:

“Artvin-Yusufeli’ne bağlı Tarakçılar köyünden maden işçisi Fahri Uzun ve ev kadını İsminaz Uzun’un 4 çocuğundan biriyim. Babam, maden işçisiydi. Ben, 10 yaşındayken öldü. Annem, hayvancılık yapıp, süt satarak bizi güçlükle okuttu. Giresun Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’ni bitirdim. Tezli yüksek lisansımı da yaptım. KPSS’de 80.50 puan aldım. 2024 atamasında 82.5 puan verip, elediler. Erzurum’da, 110 kişi mülakata girdi. Kontenjana giren 38 kişiden elenen tek kişiyim. Yasal hakkımı kullanıp, Erzurum’da mülakata girdim. Erzurum dışından girenleri elediler. Dava açtım. Mahkeme, mülakatı esastan iptal etti. Bu kararla, mülakata giren herkesin mülakat sonucu mahkeme kararıyla iptal edildi. Mülakatta geçen ama eğitim bölümünde, puan verilmeyen adaylar, tekrar puan verilmek için şimdi mülakata çağrılıyor. Ben henüz çağrılmadım. MEB, mahkemede esastan çıkan kararlara artık itiraz etmesin. Öğretmenler, bakan ve bakanlığın düşmanı değil. Atanmak için 5 yıldır çabalıyorum. Bu süreçte köyde, arıcılık ve hayvancılık yaptım. Şimdi de köyde, zeytin toplamak gibi yevmiyeli işlerde çalışıp, geçinmeye çabalıyorum. Öğretmenlik idealimden asla vazgeçmedim. Bir an önce, öğrencilerime kavuşmak istiyorum.”

Mülakatta sorulanlar!

EĞİTİMLİLER NİYE ÇOCUK YAPMIYOR?

- İnsanların eğitim düzeyinin yükselmesi çocuk sahibi olma tercihlerini etkilemektedir. Bu durumu değerlendiriniz?

- Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış süreci ve bu süreci etkileyen faktörleri yorumlayınız.

İSLAM HUKUKUNA GÖRE DERS ANLAT!

- Selamlaşmak, Türk kültüründe ön söz kabul edilebilecek bir ritüel. Selamlaşmanın bireylerin iletişimine katkısı nedir?

- Adalet, zimmet, suçun şahsiliği, suç ve ceza dengesi konularına değinerek İslam Ceza Hukuku ilkelerine yönelik bir öğretim süreci tasarlayınız.