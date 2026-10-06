Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geçmiş dönem primleri iptal edilen ve emeklilik başvurusu reddedilen bir vatandaşın açtığı davada emsal niteliğinde karar çıktı.

Yurt dışında çalıştığı dönemde Türkiye'de ödediği 1998-2008 yılları arasındaki isteğe bağlı sigorta primleri SGK tarafından silinen sigortalı, hukuki süreç başlattı.

YURT DIŞI ÇALIŞMASI SİGORTALILIĞI ENGELLEYEMEZ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un aktardığı olayda, SGK'nın "yurt dışında çalışırken Türkiye'de isteğe bağlı sigortalı olunamayacağı" yönündeki kararına yapılan itirazı inceleyen Bursa 13. İş Mahkemesi, prim iptal işlemini hukuka aykırı buldu.

Mahkeme, dönemin yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yer alan "herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmamak" şartının yurt dışındaki kurumları kapsayacak şekilde geniş yorumlanamayacağını belirtti.

Kararda, yurt dışındaki çalışmanın Türkiye'deki isteğe bağlı sigortalılığı tek başına geçersiz kılamayacağı kaydedildi.

PRİM GÜN SAYISI 3 BİN 611'E YÜKSELDİ

Yargıtay içtihatlarına atıfta bulunulan kararla birlikte SGK'nın sildiği prim günleri yeniden sigortalının hizmet cetveline eklendi. Yapılan re'sen hesaplamayla toplam prim gün sayısı 3 bin 611'e ulaşan vatandaşın; yaş, sigortalılık süresi ve prim şartlarını tamamladığı belirlendi.

BİRİKMİŞ AYLIKLAR YASAL FAİZLE ÖDENECEK

Mahkeme, sigortalının 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yaşlılık aylığına hak kazandığını tescil etti. Karar doğrultusunda SGK'nın, bu tarihten itibaren biriken tüm emekli aylıklarını 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmedildi.

Karar, geçmişte benzer gerekçelerle primleri iptal edilen yurt dışındaki Türk vatandaşları açısından emsal bir yargı içtihadı oluşturuyor.